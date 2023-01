Geen harde kern van Antwerp in clash met Club Brugge: Great Old moet vakken sluiten na wangedrag (en boete betalen)

De feiten dateren van 6 november. Antwerp speelde die dag thuis tegen Anderlecht, en zag hoe de aftrap met drie minuten en zes seconden moest uitgesteld worden. Thuisfans van de Great Old hadden even voor aftrap een vijftigtal stuks Bengaals vuurwerk gegooid, waarvan enkele het veld bereikten. Het synthetisch tapijt in de neutrale zone vatte vuur en met een grote rookontwikkeling en een latere aftrap tot gevolg. Nog een 45-tal vuurpijlen werden in de tribune afgestoken.

Antwerp deed volgens het DCP niet voldoende moeite om het opnieuw voorvallen van dergelijke feiten te voorkomen. Op zitting was daarvan sprake vanwege Antwerp, maar de club kon daarvan geen bewijzen voorleggen aan de bondsinstantie. Ook niet nadat Antwerp enkele weken tijd had gekregen om die bewijzen in te sturen.

© BELGA

Het Bondsparket had ook gevraagd dat twee speeldagen achter gesloten deuren die voorwaardelijk waren opgelegd effectief te maken. Het Comité ging daar niet op in, omdat bij de nieuwe inbreuk niet over hetzelfde soort feiten ging als bij de oorspronkelijke veroordeling.