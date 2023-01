Wettelijk samenwonen niet langer automatisch verbroken door huwelijk met een ander

Een wettelijke samenwoning wordt binnenkort niet langer automatisch verbroken wanneer één van de partners met een andere persoon in het huwelijksbootje treedt. Dat is het gevolg van een wetsvoorstel van CD&V-Kamerlid Koen Geens dat woensdag unaniem groen licht kreeg in de Kamercommissie Justitie.

Wettelijk samenwonen wordt vandaag enkel verbroken door het overlijden van een van de partners, de eenzijdige of gezamenlijke beëindiging, of door een huwelijk van één van de partners met een andere persoon. In dat laatste geval moet de partner met wie hij of zij wettelijk samenwoont zelfs niet verwittigd worden.

Het wetsvoorstel van CD&V-Kamerlid Koen Geens sluit dat hiaat. De tekst voert een ‘huwelijksbeletsel’ in, waardoor een huwelijk met een derde niet mogelijk is zolang de wettelijke samenwoning niet beëindigd is bij een ambtenaar van de burgerlijke stand en de partner daarvan op de hoogte is gebracht.

Volgens Geens draagt het wetsvoorstel bij aan “een belangrijk maatschappelijk gegeven, namelijk dat wij als mensen respectvol moeten omgaan met elkaar”. “Dat betekent dus ook respectvol uit elkaar gaan wanneer een relatie verbroken wordt.”