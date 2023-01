NAVO denkt dat Poetin zich voorbereidt op lange oorlog

De NAVO denkt niet dat het einde van de Russische aanvallen in Oekraïne in zicht is. “Poetin bereidt een lange oorlog voor’“, klinkt het bij adjunct-secretaris-generaal Mircea Geoană aan het begin van een tweedaagse bijeenkomst van de verdragsorganisatie. “Poetin heeft al meer dan 200.000 extra soldaten gemobiliseerd, voert de wapenproductie op en verwerft ook meer wapens van autoritaire regimes zoals Iran. 2023 wordt een moeilijk jaar en we moeten Oekraïne steunen zolang het nodig is.”

De voorzitter van het militair comité, admiraal Rob Bauer, noemde het een “heilige plicht” om altijd voorbereid te zijn op het onverwachte. Het is ook cruciaal om de politieke leiding eerlijk te informeren over sterke en zwakke punten. “Tegenwoordig gaat moderne oorlogsvoering net zo goed over bits and bots als over modder en bloed”, zei de Nederlander.

Geoană is van mening dat het nu nodig is om de industriële capaciteiten voor de productie van wapens en munitie uit te breiden en beter gebruik te maken van nieuwe technologieën, zoals artificiële intelligentie om de capaciteiten van de NAVO in het licht van de situatie te versterken. “Het is ook belangrijk om nog meer te investeren in defensie. De doelstelling van twee procent die bijna tien jaar geleden is vastgesteld, wordt steeds meer gezien als een bodem in plaats van een plafond voor defensie-uitgaven”, zei hij. “Alliantieleden zouden na 2024 vooruitgang moeten blijven boeken en nieuwe toezeggingen moeten blijven doen.”

De 2 procent-norm houdt in dat NAVO-lidstaten tegen 2024 minstens twee procent van hun Bruto Binnenlands Product investeren in defensie. Heel wat lidstaten geven aan dat bij een volgende NAVO-top die doelstelling zal worden bijgesteld.

Op de bijeenkomst worden onderwerpen besproken zoals de voortgaande versterking van de oostflank en de militaire situatie in Oekraïne. Deelnemers zijn onder meer de stafchefs van de lidstaten.