Waterput in Bangladesh opgedragen aan Firdaous (11), die omkwam bij schietpartij in Merksem: “Dit raakt iedereen”

In een dorp in Bangladesh is een nieuwe waterput opgedragen aan het 11-jarige meisje Firdaous dat overleed bij een schietincident in Merksem. Het is een initiatief van Antwerpenaar Imad Ben, die een stichting heeft voor mensen in nood, en Riyad Rogiest van hulporganisatie Gardens of the Sincere. “De dood van het meisje raakt iedereen en met de waterput herdenken we haar”, zegt Imad.

Imad Ben zamelt met zijn foundation geld in om mensen in nood te helpen. Dat gaat van het verdelen van voedselpakketten tot de bouw van waterputten. Een waterput in een dorp in Bangladesh is nu opgedragen aan Firdaous. Het is een samenwerking met Riyad Rogiest van de hulporganisatie Gardens of the Sincere, die gespecialiseerd is in het bouwen van waterputten. Deze organisatie financierde dit project ook mee.

“Ik ken de familie van Firdaous niet persoonlijk, maar iedereen is op de hoogte van het drama dat zich enkele weken geleden heeft afgespeeld”, zegt Imad. “Iedereen is geraakt door de dood van dit onschuldige meisje door zinloos geweld. Daarom ook dat wij het initiatief namen om het meisje betekenisvol te herdenken. Volgens de islam blijft zij nu goede daden verrichten door ervoor te zorgen dat mensen gebruik kunnen maken van deze waterput.” (Lees verder onder de foto)

Kinderen drinken van de waterput die is opgedragen aan Firdaous. — © rr

De keuze van een waterput in Bangladesh is eerder toevallig. “We steunen de bouw van waterputten op plekken waar ze hard nodig zijn”, zegt Imad. “Dat is zowel in Afrika als in Zuidoost-Azië. In dit dorp in Bangladesh was er grote nood aan een waterput en daarom is er ook ineens gekozen om die op te dragen aan Firdaous en haar ouders. We wensten dit snel te doen. De dorpelingen werden op de hoogte gebracht van wat er zich in Antwerpen had afgespeeld. Er is bij de ingebruikname van de waterput dan ook een ceremonie geweest met kinderen en ballonnen en een gebed aan haar opgedragen.”

