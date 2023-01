Moskou vergelijkt acties van de westerse landen tegen Rusland met Hitlers ‘Endlösung’

“Net zoals Napoleon bijna heel Europa mobiliseerde tegen het Russische Rijk, net zoals Hitler de meeste Europese landen mobiliseerde en veroverde om ze in te zetten tegen de Sovjet-Unie, hebben de Verenigde Staten vandaag een coalitie samengesteld” tegen Rusland, verklaarde Lavrov op een persconferentie.

“Net zoals Hitler een ‘eindoplossing’ wilde voor het Joodse vraagstuk, zeggen westerse politici nu duidelijk dat Rusland een strategische nederlaag moet lijden”, vervolgt Lavrov.

De Russische minister herhaalde op de persconferentie voorts dat Moskou bereid is elk “ernstig voorstel” van het Westen te bestuderen dat kan leiden tot een onderhandelde oplossing voor het conflict in Oekraïne. “We hebben nog geen ernstige voorstellen gezien, maar we zijn bereid ze te bestuderen en beslissingen te nemen.”

Een dialoog met de Oekraïense president Volodimir Zelenski sluit hij wel uit. “We horen in westerse hoofdsteden de mantra dat je niet over Oekraïne kunt praten zonder Oekraïne, maar het is toch het Westen dat beslist.”