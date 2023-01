Ashley en Kimsy weken geen moment van de zijde van Naëma. — © if

Lauwe/Londerzeel/Kortrijk

Ashley (27) en Kimsy (26) hebben met pijn in het hart afscheid genomen van kleine Naëma (1). Hun dochtertje overleed op donderdag 12 januari, vier dagen voor haar tweede verjaardag. “Haar afscheid valt ons zwaar, maar ergens is er ook een gevoel van opluchting. Ze had zo veel pijn en die zal ze nu niet meer hebben.”