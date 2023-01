In het Zwitserse Davos verzamelt de politieke en economische elite zich deze week voor het World Economic Forum (WEF). Het thema is deze keer ‘samenwerken in een gefragmenteerde wereld’. Maar die gefragmenteerde wereld is niet het enige waar de aanwezigen zich mee bezighouden: ze blijken namelijk daarnaast wel in te zijn voor een seksueel verzetje.