Kevin De Bruyne weer op training bij City na “persoonlijk probleem”

Na een afwezigheid van één dag vanwege “een persoonlijk probleem” traint Kevin De Bruyne alweer mee bij Manchester City. Hij is ook speelklaar voor de clash van donderdag tegen Tottenham Hotspur, een inhaalwedstrijd van de zevende speeldag in de Premier League, die begin september werd uitgesteld na het overlijden van The Queen.

De afwezigheid van KDB dinsdag werd niet meegedeeld door de club, maar kwam aan het licht toen hij niet opdook in trainingsbeelden die een filmploeg had gemaakt van de voorbereiding van de Citizens op het duel met de Spurs. “Vanwege een persoonlijk probleem kon hij niet trainen, maar vandaag is hij al terug”, aldus coach Pep Guardiola.

City hoopt opnieuw met de overwinning aan te knopen na de frustrerende nederlaag van afgelopen weekend in de Manchester Derby op bezoek bij aartsrivaal United. Daar zagen de Cityzens de thuisploeg in het slotkwartier een 0-1-achterstand nog ombuigen in een 2-1-zege. Voor City was dat al de tweede nederlaag op rij, want vorige week werden ze in de kwartfinales van de League Cup uitgeschakeld door Southampton. In de Premier League bedraagt de achterstand op leider Arsenal al acht punten.