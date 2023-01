Nieuwkomer Kamil Piatkowski belandde niet toevallig bij de Buffalo’s: “Twee jaar geleden kon ik ook al naar AA Gent”

De Buffalo’s hebben hun defensieve versterking beet. Kamil Piatkowski (22) komt op huurbasis over van Red Bull Salzburg en moet de Gentse verdediging een portie onverzettelijkheid bijbrengen: “Ik koos uiteindelijk voor Gent want na het gesprek met de coach en Samuel Cardenas was ik meteen overtuigd: dit is de beste keuze om mijn loopbaan verder te zetten.”

“Ik ben fysiek sterk, maar voel me ook goed met de bal aan de voet.” Kamil Piatkowski blaakte woensdagmiddag van het zelfvertrouwen en drukte zich in vlekkeloos Engels uit. “Een primeur”, zo liet perschef Tom Vandenbulcke nog verstaan. Het toont de mentaliteit van de jonge ambitieuze Pool: “De competitie is nog bezig, dus waarom kunnen we niet kampioen worden? Er zijn nog veel matchen.”

De Buffalo’s koesteren momenteel dan wel geen titelambities, de branie van Piatkowski werkt mogelijk wel aanstekelijk en net als vorig jaar met Jordan Torunarigha hoopt het Gentse bestuur dat een jonge, talentvolle kracht het verschil kan maken achterin. “Andere teams toonden ook interesse: Leicester City en Feyenoord waren opties. Ik koos uiteindelijk voor Gent want na het gesprek met de coach en Samuel (Cardenas, red.) was ik meteen overtuigd: dit is de beste keuze om mijn loopbaan verder te zetten. Hier zie ik voor mezelf de beste mogelijkheden.”

De Buffalo’s waren trouwens eerder al in de dans voor de Poolse international: “Twee jaar geleden was er ook al Gentse interesse en dan is het fijn om nu toch die stap te zetten.” De concurrentie voor de Buffalo’s was toen ook al niet gering: “Het was niet enkel AA Gent of Salzburg maar half Europa volgde hem toen. We bleven hem volgen en toen de kans zich voordeed, hebben we proberen toe te slaan”, verduidelijkt Samuel Cardenas, head of scouting van AA Gent. Ook nu had de overgang van Piatkowski best wel wat voeten in de aarde: “Er was immers veel concurrentie maar uiteindelijk konden we de deal sluiten.”

Volgens Cardenas heeft Piatkowski zonder twijfel heel wat troeven om te slagen bij AA Gent: “Kamil speelde ook al bij Rakow al in een driemansdefensie. Hij stapt bovendien ook graag in maar hij is vooral heel compleet: hij kan goed voetballen, hij is snel en fysiek sterk. In combinatie met de andere profielen die we hebben, is hij dan een heel interessante aanwinst.”

Langer verblijf?

De passage van Piatkowski bij Red Bull Salzburg verliep niet helemaal volgens wens maar de jonge Pool roept daarvoor wel verzachtende omstandigheden in: “Vorig jaar kende ik een moeilijke periode met twee zware blessures: eerst was er die enkelbreuk en dan na de zomer sukkelde ik met een spierblessure. Daardoor was ik nog eens drie maanden out. Het was lastig om terug in het team te komen en daardoor kwam ik minder aan spelen toe. Nu ben ik wel 100% fit en dat is voor mij het belangrijkste. Voordien had ik nooit zulke zware blessures, dus dat was wel nieuw voor mij.”

Tijdens de winterstop gaf ‘Piona’, zoals Piatkowski door vrienden wordt genoemd, vervolgens aan dat hij in 2023 zoveel mogelijk speelminuten wil sprokkelen. Indien nodig bij een andere club. En toen kwam AA Gent dus op de proppen: “Ik gaf inderdaad bij de directie van Salzburg aan dat ik deze winter liever een andere club zocht. Dat heb ik ook zo aangegeven aan de club. Huurbasis of definitief.”

De Buffalo’s slaagden er dan wel in om Piatkowski op huurbasis over te nemen maar een aankoopoptie konden ze niet bemachtigen. Toch sluit de jonge Pool een verlengd verblijf in de Ghelamco Arena absoluut niet uit: ”Komende zomer zullen we dan wel zien wat er gebeurt. Nu wilde Salzburg me enkel verhuren. Misschien blijf ik ook na de zomer gewoon in Gent. Er is geen optie maar je weet nooit wat er na een half jaar gebeurt.” Zo kan AA Gent een jaar na de definitieve overname van Jordan Torunarigha misschien wel opnieuw een groeidiamant bemachtigen.