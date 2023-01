Israëlisch hooggerechtshof verklaart benoeming vicepremier onwettig

Het hooggerechtshof in Israël heeft woensdag de benoeming van Arie Deri, viceminister en minster van Binnenlandse Zaken in Israël, ongeldig verklaard. De man werd eerder veroordeeld voor fiscale fraude.

Eind december hadden de parlementsleden een wet gestemd, de wet-Deri, die toelaat dat mensen die schuldig zijn aan een misdaad maar niet tot een effectieve gevangenisstraf werden veroordeeld toch een ministerpost kunnen bemannen. Het doel van deze wet was om Deri een ministerpost toe te kunnen kennen. Deri kreeg voor drie fraudedossiers een voorwaardelijke straf.

“Het hooggerechtshof heeft beslist dat de benoeming van Arie Deri als minister van Binnenlandse Zaken en Gezondheid niet kan worden bekrachtigd”, klinkt het in een persmededeling. “De eerste minister moet hem ontslaan.”

Uit de regering stappen

Deri is partijleider van de rechts-religieuze Shas-partij, die elf zetels heeft in het parlement en daarmee cruciaal is voor de regering van Benjamin Netanyahu. Zijn partij heeft aangegeven uit de regering te zullen stappen als Deri geen deel mag uitmaken van de ministersploeg.

De rechterlijke macht is de enige in Israël die in staat is om de regering te controleren en individuele rechten te beschermen, wat ze woensdag dus deed via het hooggerechtshof.

De nieuwe minister van Justitie van Israël, Yariv Levin, kondigde echter begin januari een controversieel programma van hervormingen van het rechtssysteem aan. Eén daarvan is de introductie van een clausule die het parlement toestaat een beslissing van het hooggerechtshof ongedaan te maken. Die hervorming moet nog ter stemming voorgelegd worden aan het parlement en heeft tot doel de macht van gekozen functionarissen te vergroten boven die van magistraten. Ze komt op een moment dat premier Benjamin Netanyahu terechtstaat wegens corruptie in een reeks zaken.