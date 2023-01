Moeder en twee kinderen doodgevroren in de VS, dochter meldt dat haar familie “dood in het veld ligt”

Een moeder en haar twee kinderen zijn dit weekend in Crystal Lake (VS) doodgevroren nadat ze, niet warm genoeg gekleed, eropuit waren getrokken. De dochter van de vrouw zocht uiteindelijk hulp en vertelde omwonenden dat haar familie ’dood in het veld lag’. Zij overleefde het incident. De man van de vrouw zou twee jaar geleden zijn vermoord, een mogelijke reden voor haar psychische problemen, meldt CBS Detroit.

Waarschijnlijk waren de vrouw en haar drie kinderen al zeker drie dagen buiten in de kou. Getuigen hadden de moeder en haar kinderen zien lopen in kleren die “niet geschikt” waren voor de temperaturen in het gebied. Zo werd het zaterdagnacht tot wel -6 graden en viel er de afgelopen maand elke dag sneeuw in de regio.

De vrouw, Monica Cannady (35), kampte met psychische problemen, de politie spreekt zelfs van een mentale gezondheidscrisis. Ze geloofde dat iemand haar wilde vermoorden en dat iedereen diegene daarbij hielp. Dit zei de sheriff van het Oakland-district maandag tijdens een persconferentie waarover CBS News schrijft. Het drietal overleed aan onderkoeling. Twee jaar eerder zou de man van de vrouw zijn vermoord.

Dood in het grasveld

De autoriteiten vonden de vrouw en haar twee zonen (9 en 3) zondag in een bosrijk gebied, zo’n 32 kilometer buiten Detroit. De dochter (10) werd naar het ziekenhuis gebracht, nadat ze bij omwonenden had aangebeld met het bericht dat haar familie “dood in het grasveld” lag. Zij ligt in een stabiele toestand in het ziekenhuis.

De familie van Cannady probeerde haar nog te helpen, maar toch besloot ze haar kinderen mee naar buiten te nemen. Ze zou haar kinderen buiten hebben opgedragen om te gaan liggen en slapen. Het incident speelde zich maar anderhalve kilometer van hun huis af.

De politie begon een zoektocht toen het signalen kreeg dat de familie in de problemen zat, maar kon in eerste instantie niemand vinden. Pas toen het meisje hulp ging halen, wisten de hulpdiensten het gezin te lokaliseren. Sheriff Michael Bouchard benadrukt dat er meer gedaan moet worden om mensen met psychische problemen te helpen.