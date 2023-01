EU-lidstaten zijn het eens over nieuwe waarnemingsmissie in Armenië

Het strategische doel van de nieuwe missie, die ongeveer 100 waarnemers en experts zou omvatten, zou erin bestaan om bij te dragen aan een beperking van het aantal incidenten in het conflictgebied en aan een stabilisering van de relaties tussen de twee landen. De missie zou volgens diplomaten tot twee jaar duren en idealiter al eind februari van start moeten gaan. Eerst moet er nog een operationeel plan uitgewerkt worden.

Volgens de Duitse krant Welt wordt in documenten over de missie ook voor mogelijke risico’s gewaarschuwd. Vorig najaar stuurde de EU al eens een kortdurende missie van 40 waarnemers naar Armenië. “Moskou is geïrriteerd over de aanwezigheid van de EU in de regio en de Russische grensbewakers hebben meermaals de EU-waarnemers gehinderd bij de uitvoering van hun taken”, zo verluidde in een document.

Azerbeidzjan viel Armenië in september aan. Het kwam tot zware gevechten die meer dan 200 doden eisten, maar momenteel geldt er een wapenstilstand. De twee vroegere Sovjetrepublieken strijden al decennia om de controle over de regio van Nagorno-Karabach, een Armeense enclave in Azerbeidzjan die beide staten claimen.