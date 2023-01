Ook achter de rug van Zelenski woedt een oorlog: beschuldigingen vliegen over en weer na ontslag populaire adviseur

Het rommelt nu ook in Kiev. Oleksiy Arestovych, vanaf het eerste uur een raadgever van president Zelenski, heeft ontslag genomen. Zo goed als dagelijks verzorgt hij op Youtube een populair programma waarin de oorlog wordt besproken. Na een “foute interpretatie” van de raketaanslag in Dnipro waarbij 45 mensen stierven, wordt hij ervan beschuldigd een handlanger van Rusland te zijn. Er duikt allerlei informatie op over de man “die altijd Russisch is blijven spreken”. Maar hij schiet met scherp terug.