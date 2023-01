Renato Neto begint bij Blankenberge aan laatste voetbalhoofdstuk: “Voetbal is mijn leven en mijn passie, zo wou ik geen afscheid nemen”

Neto zette voet aan wal in Europa bij Sporting Lissabon. In 2010 kwam hij bij Cercle terecht, daarna volgden vanaf 2013 zes seizoenen AA Gent – waarmee hij de landstitel pakte in 2015 en ruim 200 matchen speelde in de Jupiler Pro League –, KV Oostende en SK Deinze. Bij SC Blankenberge wil hij nu de poort naar het nationale voetbal mee helpen openbeuken. Neto’s laatste actieve passage speelde zich af in de Maltese eerste klasse, vanaf januari vorig jaar tot het einde van de competitie. Intussen schoolde Neto zich om tot personal coach in het Nederlands, die job gaat hij nu combineren met amateurvoetbal. “Ik ben aan de slag als personal coach”, zegt Neto. “Ik had ook aanbiedingen uit het buitenland, vaak uit Malta, maar wou mijn familie en België nooit meer in de steek laten. Zowel mijn kinderen als ik hebben de dubbele nationaliteit, wat altijd van pas komt in een constant veranderende wereld.”

Het is duidelijk: Neto heeft zijn hart verloren aan ons land. “Bij Cercle maakte ik een toffe periode mee die ik nooit zal vergeten. Telkens als ik er terugkeer, is het precies alsof ik er een decennium lang heb gevoetbald, zo welkom ben ik er. Met AA Gent beleefde ik mijn sportieve hoogtepunt met de landstitel, waardoor ik de Champions League en de Europa League meemaakte. Via KVO ging het dan naar Deinze. Daar liet de coach me links liggen wegens die zogenaamde knieblessure die ik opliep bij Gent. Ik zweer je dat er niks fout is met mijn knie, maar bon, alle begrip. Zo’n verhaal gaat zijn eigen leven leiden. In Malta speelde ik elke match, negentig minuten lang. Ik kon bij FC Sirens blijven, genoot ook interesse van andere clubs, maar besloot dus om terug te keren naar België.”

Brian Vandenbussche

Een nieuw profcontract bleek evenwel te hoog gegrepen. Neto trainde in zijn eentje verder en speelde veel padel. “De link met SC Blankenberge was er via sportief manager Brian Vandenbussche, de ex-keeper met wie ik nog voetbalde in Gent. We hebben altijd een warm contact gehouden. Hij polste me al in juli en na een babbel met voorzitter Steve Van Hulle over het project, het team en de ambitie hapte ik nu dus toe. Ik wil van het spel genieten, ik ben te jong om er een punt achter te zetten. Voetbal is mijn leven en mijn passie, zo wou ik geen afscheid nemen. De ma en oma van mijn vrouw wonen in Blankenberge, een extra pluspunt, en elke zomer vertoef ik aan zee met Brian. Hij kon me overhalen. Lastig was dat niet, hij wist dat ik goesting had om opnieuw in de bal te bijten.”

Nog een pluspunt: Neto is meteen inzetbaar. “Ik heb natuurlijk al meegetraind met de groep. Ik ken mijn lichaam en kan zaterdag aan de slag tegen SV Jabbeke. Misschien wordt het even aanpassen aan het niveau, maar Malta kan je onmogelijk met België vergelijken. Pas op, in veel Maltese clubs vind je prima spelers uit Scandinavië en Brazilië. Onderschat die spelers nooit, net zoals wij Jabbeke niet mogen onderschatten. Ik ben oprecht benieuwd naar het niveau van eerste provinciale, maar coach Steve Swaenepoel maakte zich sterk dat er in Blankenberge geen sprake is van kick en rush. Per slot van rekening bedraagt de achterstand op de leiders zeven punten, dat is dus nog zeker te overbruggen. Waarom zouden we niet voor de hoofdprijs gaan? Sporting is een team met een ideale mix tussen jong en oud. Veel andere ploegen uit de reeks rekenen op oudere spelers. Ik ben alvast van plan om me tweehonderd procent in te zetten.”