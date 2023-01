Sneeuw mogelijk in drie Vlaamse provincies: code geel voor gladheid tijdens ochtendspits

Komende nacht trekken winterse buien van noordwest naar zuidoost over ons land. Daarbij kan er een sneeuwlaag ontstaan. Het KMI waarschuwt met code geel in drie Vlaamse provincies voor lokale gladheid.

De regio’s over het zuidwesten van het land houden het overwegend droog. Op het Ardense reliëf, in de provincie Luik, vallen er sneeuwbuien. De buien bereiken pas tegen de ochtend de hogergelegen gebieden.

Het KMI geeft code geel tussen 3 uur ’s ochtends en 13 uur in de namiddag voor de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Luik. Ook voor Brussel geldt code geel vanaf woensdagnacht tot donderdag in de vroege namiddag. In Vlaams- en Waals-Brabant verwacht het KMI 1 tot 2 cm sneeuw, in Limburg en Antwerpen 1 tot 5 cm en in Luik 5 cm extra.

Strooizout kan wegspoelen

Ook het Agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt voor de vrieskou en de winterse neerslag die samen voor gladde wegen kunnen zorgen tijdens de ochtendspits. Wegen en Verkeer (AWV) vraagt weggebruikers extra voorzichtig te zijn wanneer ze de weg op gaan, zeker morgenvroeg. Door de winterse neerslag kan het strooizout immers wegspoelen.

“Belangrijkste devies is om snelheid te matigen en voldoende afstand te houden”, benadrukt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Hou trouwens ook voldoende afstand van onze strooiwagens, mocht je er vannacht een tegenkomen op je route. Check de website van het Vlaamse Verkeerscentrum voor je vertrekt en maak melding van sneeuw of gladheid op je route via de KMI-app.”

De strooidiensten van AWV volgen komende nacht de toestand van de snelwegen, gewestwegen en fietspaden op en rijden uit waar nodig. Dit winterseizoen is al 8.400 ton strooizout verbruikt.