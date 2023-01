Britse premier wil politiehervormingen na onthullingen van seksueel misbruik door agent

“De politie moet de tekortkomingen in dit dossier aanpakken en er werk van maken om het vertrouwen bij het publiek te herstellen. De politie moet de veiligheid van vrouwen en meisjes garanderen”, klinkt het. Alle politiezones kregen de opdracht hun agenten en andere personeelsleden te checken in politiedatabanken “zodat iedereen die door de mazen van het net is geglipt zou worden opgemerkt.”

David Carrick, lid van de Metropolitan Police, werd ontmaskerd als een van de ergste serieverkrachters die het land ooit kende. Hij werd dinsdag uit het politiekorps ontslagen.

Al het personeel door databanken

Tijdens een gezamenlijk bezoek van Rowley en de eerste minister aan het politiecommissariaat in Londen hadden de twee een constructief gesprek. “Ik heb hem duidelijk gemaakt, en hij ging ermee akkoord, dat het machtsmisbruik dat deze week aan het licht kwam absoluut verachtelijk is en onmiddellijk moet worden aangepakt”, zei Sunak. “Alle korpsen in het land moeten hun personeel door de politiedatabanken halen en mensen die niet in het korps thuishoren ontslaan.”

“De regering heeft al enorm veel gedaan om de veiligheid van vrouwen en meisjes te beschermen, maar we zullen blijven doen wat nodig is om ervoor te blijven zorgen dat vrouwen en meisjes zich veilig voelen en hun leven kunnen leiden in vrijheid en zonder angst.”

De 48-jarige Carrick wordt beschuldigd van zwaar misbruik nadat hij toegaf 49 criminele feiten te hebben gepleegd, waaronder 24 verkrachtingen van 12 vrouwen gedurende een periode van 18 jaar.