Braziliaanse president ontslaat opnieuw 13 militairen die hem moesten beschermen

Dinsdag nog werd bekend dat veertig militairen die werden ingezet op het presidentieel paleis van Alvorara, waar de president woont, werden ontslagen. Woensdag volgden nog dertien militairen, zij maakten deel uit van het kabinet voor Institutionele Veiligheid, een overheidsdienst die de president moet bijstaan in zijn politiek van nationale veiligheid en defensie.

De ontslagen volgen een week nadat de 77-jarige president openlijk zijn wantrouwen heeft uitgesproken in sommige leden van de veiligheidsdiensten. Hij is van oordeel dat ze mee verantwoordelijk zijn voor de invasies van bolsonaristen in het parlement, het hooggerechtshof en het presidentieel werkpaleis, aangezien er geen schade was aan de deuren van die gebouwen.

“Hoe kan ik iemand aan de deur van mijn kantoor laten postvatten als die persoon me zou kunnen neerschieten”, zei hij, eraan toevoegend dat het hele paleis bevolkt wordt door bolsonaristen.

Nog 1.400 mensen aangehouden

Duizenden aanhangers van voormalig president Jair Bolsonaro weigeren om de verkiezingsnederlaag van Bolsonaro te aanvaarden. Op 8 januari bestormden ze enkele regeringsgebouwen in de hoofdstad. Bolsonaro zelf ontkent elke betrokkenheid bij de gebeurtenissen, die nog volop onderzocht worden.

Zo’n 1.400 mensen zijn woensdag nog steeds aangehouden voor hun aandeel in de bestorming. Een onderzoek naar wie de bestorming organiseerde, is aan de gang.

Procureur Augusto Aras, die al 39 mensen officieel in verdenking stelde, geeft aan dat nog een tweehonderdtal mensen in de komende twee weken officieel zal worden in verdenking gesteld.

Anderson Torres, minister van Justitie onder president Bolsonaro, die verantwoordelijk was voor de veiligheid in Brasilia maar op het moment van de bestorming in het buitenland was, is bij zijn terugkeer in Brazilië aangehouden op verdenking van medeplichtigheid. Hij is woensdag voor de onderzoeksrechter verschenen voor een eerste verhoor maar verkoos zich te beroepen op zijn zwijgrecht.