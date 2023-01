Recordjaar voor champagne: voor het eerst omzet van meer dan 6 miljard dollar

Champagne, de verzamelnaam voor schuimwijnen uit de Champagnestreek in Frankrijk, heeft een recordjaar achter de rug. De omzet lag voor het eerst hoger dan 6 miljard dollar, zo heeft het Comité champagne, dat de champagnehuizen en -wijngaarden vertegenwoordigt, woensdag bekendgemaakt.

Het omzetrecord is volgens het comité te danken aan enerzijds een stijging van de verkoop (+1,6 procent tegenover 2021 tot 326 miljoen flessen) en anderzijds de focus op rijkere klanten, die meer betalen voor hun champagne.

De export nam met 4,3 procent toe tegenover 2021, tot 187,5 miljoen flessen. De Verenigde Staten zijn de belangrijkste uitvoermarkt. De verkoop binnen Frankrijk daalde daarentegen met 1,7 procent tot 138,4 miljoen flessen.

Voor dit jaar is het Comité champagne “voorzichtig” optimistisch. De sector ging in 2020 door een diep dal, toen door de coronapandemie de verkoop ineenstortte tot 244 miljoen flessen. Maar een jaar later werden alweer records gebroken.