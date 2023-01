Karl-Heinz Lambertz stopt op 30 januari als voorzitter parlement Duitstalige gemeenschap

“Ik heb in 2019 al aangegeven dat ik niet tot de verkiezingen van 2024 zou zetelen als voorzitter”, zegt Lambertz aan Belga. “Ik gaf toen aan te zullen stoppen in het jaar dat ik zeventig werd. Dat was in 2022.”

De vertraging van een jaar is het gevolg van de gezondheidsproblemen van opvolger Charles Servaty. “Het gaat nu veel beter met hem en daarom werd de datum van 30 januari vastgelegd”, aldus de voorzitter.

Lambertz wil wel in het parlement blijven zetelen tot het einde van zijn mandaat. Hij is al 42 jaar parlementslid. Daarnaast was Lambertz minister van 1990 tot 1999 en minister-president van 1999 tot 2014.