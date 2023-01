Duikers van Duitse politie doorzoeken rivier op zoek naar bewijs van enorme juwelenroof

Een duikteam van de Duitse politie heeft woensdag een deel van de Spree, een rivier in Berlijn, doorzocht op zoek naar bewijzen van een grote juwelendiefstal uit 2019. Toen werden duizenden onbetaalbare juwelen gestolen uit het Green Vault Museum in Dresden, in het oosten van Duitsland.

Enkele voorwerpen werden aangetroffen in de buurt van Ruhleben, waar een afvalverwerkingscentrale energie opwekt uit afvalstoffen. Dat bevestigt een woordvoerder van het parket in Dresden. De gevonden voorwerpen worden nu onderzocht om vast te stellen of er een link is met de juwelenroof.

De politieactie, waarbij in totaal 25 agenten betrokken waren, was ingegeven door verklaringen die de dag ervoor waren afgelegd door een van de beklaagden tijdens de rechtszaak in de rechtbank van Dresden.

Op 25 november 2019 braken twee dieven in in het schattenmuseum Grünes Gewölbe in het Residenzschloss of koninklijk paleis, een van de oudste gebouwen van van Dresden. Ze kwamen binnen door een raam en gooiden een vitrine stuk met een bijl. Daarna gingen ze aan de haal met schatten uit 17e en 18e eeuw.

De totale buit bedroeg 4.300 diamanten en andere edelstenen met een geschatte waarde van 113 miljoen euro. Voor het museum waren ze echter van onschatbare waarde. De schade aan het museum door de inbraak bedroeg ruim één miljoen euro.