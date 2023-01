Al Gore steunt Greta Thunberg in strijd tegen Duitse bruinkoolmijn

De klimaatactivist en gewezen Amerikaanse vicepresident Al Gore “stemt in” met de strijd die Greta Thunberg voert tegen de uitbreiding van een vervuilende bruinkoolmijn in het Duitse dorpje Lützerath. Dat heeft hij woensdag duidelijk gemaakt op het Wereld Economisch Forum (WEF) in Davos.

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is dinsdag samen met andere demonstranten opgepakt bij het protest tegen het mijnbouwproject in het westen van Duitsland. Na enkele uren werden ze weer vrijgelaten.

“Ik ben het eens met haar inspanningen om deze koolmijn tegen te houden”, verklaarde de Nobelprijswinnaar tijdens een rondetafelgesprek in het Zwitserse skioord. Hij beklemtoont dat de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen blijft toenemen, ondanks “alle beloftes van de laatste jaren om die te laten dalen”. Milieuactivisten zijn wanhopig over het gebrek aan ambitie van politieke leiders om de klimaatverandering aan te pakken, klinkt het. “We zijn de klimaatstrijd niet aan het winnen.”

Gore wijst ook met een beschuldigende vinger naar de Wereldbank, die geleid wordt door een “klimaatnegationist” en die “compleet faalt” in het opnemen van haar rol in de strijd tegen klimaatverandering.

De huidge voorzitter van de Wereldbank is David Malpass, die al herhaaldelijk onder vuur is komen liggen vanwege het gebrek aan klimaatactie. Malpass was als voorzitter naar voren geschoven door de gewezen Amerikaanse president Donald Trump.