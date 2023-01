Het is al duizend jaar niet meer zo warm geweest op Groenland

Volgens de auteurs van het rapport heeft de klimaatverandering een belangrijke rol gespeeld bij de dramatische stijging van de temperaturen in de Arctische regio waarvan het smeltend ijs een aanzienlijke wereldwijde impact heeft. “Groenland levert momenteel de grootste bijdrage aan de zeespiegelstijging”, vertelt Maria Hörold, hoofdauteur van de studie en glacioloog bij het Alfred Wegener Instituut, aan CNN. “En als we doorgaan met de koolstofuitstoot zoals we nu doen, dan zal Groenland tegen 2100 tot 50 centimeter hebben bijgedragen aan de zeespiegelstijging en dat zal miljoenen mensen die in kustgebieden wonen, treffen.”

Dat kwamen de wetenschappers te weten door ijskernen te doorboren om te analyseren hoe de klimaatcrisis het eiland in de loop der jaren heeft beïnvloedt. Hoe dieper ze boren, hoe verder onderzoekers terug kunnen gaan in de tijd en temperatuurschommelingen in twee groepen kunnen verdelen: de schommelingen die natuurlijk zijn en de schommelingen die veroorzaakt zijn door de mens.

LEES OOK. Experts waarschuwen voor komst El Niño: wat zijn de gevolgen? En gaan wij daar iets van merken? (+)

Voor de eerste keer ooit regen

Voordat de mens de uitstoot van fossiele brandstoffen in de atmosfeer begon te blazen, waren temperaturen rond 0 graden ongezien op Groenland. Maar uit recent onderzoekt blijkt dat het noordpoolgebied vier keer sneller opwarmt dan de rest van de planeet. Volgens wetenschappers nadert ook het punt waarop het catastrofaal kan worden. Groenland bevat namelijk genoeg ijs dat, als het allemaal zou smelten, de zeespiegel zo’n 7 meter zou kunnen stijgen volgens NASA.

Hoewel de studie slechts tot 2011 gaat, toonden recente gebeurtenissen aan dat de opwarming zich nadien ook verder heeft gezet. In 2019 zorgden namelijk een onverwacht warme lente en een hittegolf in juli ervoor dat bijna de hele ijskap begon te smelten, waardoor ongeveer 532 miljard ton ijs in zee terechtkwam. De wereldwijde zeespiegel zou hierdoor met 1,5 millimeter stijgen, meldden wetenschappers achteraf. In 2021 viel voor de eerste keer in de geschiedenis regen op de top van Groenland.

Nu deze extreme gebeurtenissen op Groenland vaker voorkomen, zal het team van Hörold de veranderingen blijven volgen. “Want elke graad is belangrijk”, klinkt het nog