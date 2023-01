De interesse in benzine- en dieselwagens blijft dalen, die in stekkerwagens stijgt. Daarbij is niet de klimaatverandering, maar wel onze eigen portefeuille de doorslaggevende factor. Dat blijkt uit een jaarlijkse enquête bij autobezitters. Maar puur financieel dreigen we bedrogen uit te komen: de schommelende elektriciteitsprijzen wegen zwaar door op de terugverdientijd.