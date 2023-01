Sjotcast stelt z’n nieuwe broertje voor: Frank & Franky, vanaf vandaag te beluisteren

Onze voetbalpodcast Sjotcast heeft er een broertje bij. In ‘Frank & Franky’ bespreken VRT-icoon Frank Raes (68) en ex-Rode Duivel Franky Van der Elst (61) tweewekelijks de voetbalactualiteit, gekoppeld aan verhalen uit hun eigen carrières. Vandaag aflevering 1: “Mijn overgang naar Club Brugge is de enige transfer in eerste klasse die mijn makelaar ooit heeft gedaan.”

Tijdens het afgelopen WK vormden Frank Raes en Franky Van der Elst al een gesmaakt duo bij de wedstrijden van de Rode Duivels. Die optredens krijgen nu ook navolging doorheen het reguliere seizoen. Van der Elst speelde al langer met het idee om een eigen podcast te beginnen. En dacht daarbij zelf ook aan Frank Raes. “Zo’n uurtje vrijuit over voetbal praten: dat is ongelofelijk leuk. En dat doe je toch liever met z’n tweeën dan alleen. (lacht) Zeker als het met een warme mens als Frank kan.”

Die appreciatie is wederzijds. “Ik heb Franky nog weten debuteren bij RWDM en daarna heb ik hem jaren gevolgd bij Club Brugge en de nationale ploeg”, vertelt Raes. “Zijn kwaliteiten als voetballer kent iedereen: Franky heeft twee Gouden Schoenen gewonnen – en eigenlijk hadden het er drie moeten zijn. (fijntjes) Maar ik had ook sympathie voor de mens Franky Van der Elst. Op de een of andere manier heeft het altijd goed geklikt tussen ons. En Franky was ook een fijne speler om te interviewen: altijd welbespraakt en met een eigen mening.”

© BELGA

Die mening zullen de twee de komende maanden ook in Sjotcast mogen verkondigen. In Frank & Franky bespreken Raes en Van der Elst de Belgische en internationale voetbalactualiteit, gekoppeld aan anekdotes uit hun eigen carrières. Passeren de revue in aflevering 1: STVV-coach Bernd Hollerbach, de situatie rond Anderlecht-spits Fabio Silva en de eventuele transfer van Yannick Carrasco naar Barcelona – waarover makelaar Pini Zahavi zich uitsprak in deze krant.

Verhalen over makelaars

Dat laatste doet Raes en Van der Elst denken aan hun eigen ervaringen met makelaars. “Ik heb eigenlijk nooit een echte makelaar gehad”, zegt Van der Elst. “De man die mijn transfer van RWDM naar Club Brugge heeft gedaan, is Carl Takacs, een makelaar die vooral in de lagere reeksen werkte. Danny Dieltiens, onze reservedoelman, vroeg mij op een dag: Mag er iemand jou eens bellen? Ne manager. Plots kreeg ik telefoon van een man die mij aansprak in het plat Antwerps. Ik gon a nor een ploeg doen wor datter veul plaaine ligge (Ik ga je naar een ploeg brengen waar er veel pleinen liggen). Uiteindelijk bleek dat Club Brugge te zijn. Op een gegeven moment ben ik met die Takacs en Jos Smolders, de assistent-trainer van RWDM, naar Brugge gereden voor een afspraak met Antoine Vanhove en Jacques De Nolf. Pas op de parking vroeg Takacs: Wat gaan we vragen? Ik ben uiteindelijk de enige transfer geworden die die mens in eerste klasse heeft gedaan.” (lacht)

Raes is in zijn carrière weinig met makelaars in contact gekomen. “Als tv-journalist is dat ook minder nodig”, zegt hij. “Dejan Veljkovic heeft mij ooit wel proberen te benaderen. Bij de geboorte van een van mijn zonen stuurde hij plots een truitje van Milan Jovanovic, een van zijn spelers, op naar de redactie van de VRT. Voor die mannen is dat een manier om hun netwerk te proberen uitbreiden. Ik ben daar nooit op ingegaan en uiteindelijk is er verder ook niks van gekomen. Anderen hebben dat wel gedaan. Dat verhaal kennen we.”

Frank & Franky, te beluisteren vanaf 12 uur