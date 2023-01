Dankzij deze vragen op Google wisten speurders dat vermiste Ana (39) vermoord was door haar echtgenoot

“10 manieren om je te ontdoen van een lijk”. Met die zoekterm probeerde Brian Walshe op internet meer te weten te komen over wat hij aan moest met het stoffelijk overschot van zijn vrouw. De 47-jarige man uit de Amerikaanse staat Massachusetts wordt nu beschuldigd van de moord op Ana Walshe. Vandaag moest hij voor de rechter verschijnen, in afwachting van zijn proces is hij opgesloten in de gevangenis.

Ana Walshe, moeder van drie kinderen, werd op 4 januari als vermist opgegeven door haar collega’s van het immokantoor waar ze aan de slag was. Haar echtgenoot Brian Walshe verklaarde tijdens een politieverhoor dat hij haar drie dagen eerder voor de laatste keer gezien had.

Volgens de man was Walshe op 1 januari voor haar werk op een vliegtuig naar de Amerikaanse hoofdstad Washington DC gestapt. Speurders vonden echter geen bewijs van een taxirit naar de luchthaven, wat Ana volgens haar man gewoonlijk wel deed. Bovendien werden volgens nieuwszender CNN op 1 en 2 januari signalen van haar gsm opgevangen in de buurt van hun woning.

© AP

Brian Walshe beweerde dat hij op nieuwjaarsdag in een supermarkt boodschappen deed voor zijn moeder. Uit bewakingsbeelden bleek echter dat hij die dag in een doe-het-zelfzaak schoonmaakspullen kocht. Hij gaf in de winkel zo’n 450 dollar uit aan emmers, dweilen en dekzeilen.

Bebloed mes in kelder

Bovendien bleek uit zijn zoekgeschiedenis op internet dat de man meer te weten wilde komen over hoe hij zich kon ontdoen van een lichaam van 115 pond, iets meer dan 52 kilogram. Daarop werd een huiszoeking uitgevoerd in de woning van de verdachte. In de kelder troffen de speurders een bebloed mes aan. Rond het huis in Cohasset werd ook twee dagen lang tevergeefs gezocht naar het lichaam van de 39-jarige vrouw.

Wegens zijn leugenachtige verklaringen heeft de politie heel wat tijd verloren, waardoor de echtgenoot naast de beschuldiging van moord ook het misleiden van de politie ten laste wordt gelegd. Volgens zijn advocaat Tracey Miner werk haar cliënt “zeer goed mee” aan het onderzoek en heeft hij ingestemd met het doorzoeken van zijn huis en gsm, meldt CBS. Vorig jaar pleitte de man nog schuldig aan fraude, nadat hij valse schilderijen van Andy Warhol had verkocht op eBay.

© EPA-EFE

Een overzicht van zijn zoektermen op internet:

1 januari 2022

4.55 uur: “Hoe lang duurt het vooraleer een lichaam begint te stinken?”

4.58: “Hoe kan ik voorkomen dat een lichaam ontbindt?”

5.20 uur: “Hoe moet je een lichaam balsemen?”

5.47 uur: “10 manieren om je te ontdoen van een lijk als dat echt nodig is”

6.25 uur: “Hoelang duurt het vooraleer iemand vermist is om te erven?”

6.34 uur: “Kun je lichaamsdelen weggooien?”

9.29 uur: “Wat doet formaldehyde?”

9.34 uur: “Hoelang gaat DNA mee?”

9.59 uur: “Is een identificatie mogelijk op basis van lichaamsdelen?”

11.34 uur: “De beste manieren om van een lichaam af te komen”

11.44 uur: “Hoe verwijder je bloed van een houten vloer?”

11.56 uur: “Luminol om bloed op te sporen”

13.08 uur: “Wat gebeurt er als je lichaamsdelen onderdompelt in ammoniak?”

13.29 uur: “Is het beter om kleren van de plaats delict weg te gooien of ze te wassen?”

2 januari 2022

12.45 uur: “Ijzerzaag beste tool om in stukken te zagen”

13.10 uur: “Kan je beschuldigd worden van moord zonder lichaam?”

13.14 uur: “Kan je een lichaam met kapotte tanden identificeren?”

3 januari 2022

13.02 uur: “Wat gebeurt er met haar op een lijk?”

13.13 uur: “Wat is het verschilt qua snelheid van ontbinding van een lichaam gevonden in een plastic zak, vergeleken met een lichaam in het bos?”

13.20 uur: “Kan zuiveringszout een lichaam lekker laten ruiken?”