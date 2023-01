Bijna 1,5 miljard tv-kijkers zagen Messi en Argentinië wereldtitel veroveren, een record

In een knotsgekke finale in het Lusailstadion haalde Argentinië het in de strafschoppenreeks met 4-2 van Frankrijk. Na 90 minuten stond er 2-2 op het scorebord, de verlengingen werden afgesloten met een 3-3 stand. Bijna anderhalf miljard kijkers zaten toen voor de buis, dat zijn er 380 miljoen meer dan bij de finale van het WK van 2018 tussen Frankrijk en Kroatië. In 2014 voor de finale van het WK in Brazilië waren er dat net meer dan 1 miljard. In België stemden een maand geleden net iets meer dan 2 miljoen kijkers op het piekmoment af op de openbare omroep. Nooit eerder keken meer mensen op hetzelfde moment naar de ontknoping van een WK.

Ongeveer 5 miljard mensen kwamen via de media in contact met het WK. Op sociale media waren er 93,6 miljoen posts, met een bereik van 262 miljard en 5,95 miljard interacties, volgens databedrijf Nielsen.

Meer dan een miljoen bezoekers zijn naar Qatar getrokken tijdens het WK voetbal. In totaal 3,4 miljoen fans woonden wedstrijden in de stadions bij. Het Qatarese persbureau QNA telde eerder al 3.404.252 toeschouwers, het op twee na hoogste aantal toeschouwers voor een WK voetbal, na de toernooien in de Verenigde Staten in 1994 (3.587.538) en Brazilië in 2014 (3.429.873). Zij zagen in totaal 172 doelpunten, een record.

Volgens QNA bezochten 2.457.059 mensen de wedstrijden in de groepsfase. Welgeteld 411.609 fans zagen een wedstrijd in de achtste finales, 245.221 in de kwartfinales en 157.260 in de halve finales. De finale, waarin Argentinië het haalde tegen Frankrijk na strafschoppen, werd bijgewoond door 88.966 toeschouwers, de maximale capaciteit van het Lusailstadion. De WK-finale van 1994 heeft nog steeds het record in handen: toen zagen 94.194 fans in de Rose Bowl in het Amerikaanse Pasadena (Los Angeles) Brazilië de WK-finale winnen van Italië.