Acht mensen omgekomen door lawine in Tibet

Acht mensen zijn woensdag omgekomen bij een lawine in Tibet. Verschillende anderen raakten vermist. Dat hebben Chinese staatsmedia woensdag gemeld. Volgens het Chinese persagentschap Xinhua zou de lawine zich hebben voorgedaan aan de uitgang van een tunnel die de stad Nyingchi, in de staat Medog, verbindt met de staat Mainling in het zuidoosten van Tibet.

De lokale autoriteiten in Nyingchi, een stad gelegen op 3.040 meter boven de zeespiegel, verklaren dat de lawine verschillende mensen in hun auto heeft verrast waardoor ze in hun wagen vastzaten. Een reddingsoperatie naar de vermisten werd opgestart, zo schrijft Xinhua. Het aantal vermiste personen is onduidelijk.

Het Chinese ministerie van Noodplanning stuurde woensdag een interventieteam naar Tibet en riep op tot grootschalige reddingsacties. Het vroeg volgens de Chinese krant Global Times ook om uit te zoeken hoeveel mensen er gestrand waren.

Lawines zijn niet uitzonderlijk in de Himalaya. In oktober kwamen minstens 26 mensen om in India nadat een lawine zich voordeed op de Draupadi ka Danda-berg in de noordelijke staat Uttarakhand.