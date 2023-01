Westerlo

Westerlo dat een bod van zo’n 5 miljoen euro van Burnley op Lyle ­Foster heeft geweigerd. In de nuchtere Kempen moesten ze toch even met hun ogen knipperen. Vijf jaar geleden zouden ze de Zuid-Afrikaan sowieso naar Engeland hebben laten vertrekken. Maar de voetbalrealiteit in ’t Kuipje is veranderd. “Af en toe moet ook ik nog eens in mijn arm knijpen”, geeft manager Wim Van Hove toe.