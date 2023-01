Iraniër die 17-jarige vrouw onthoofdde krijgt maar acht jaar cel omdat ouders hem vergeven

Een man die zijn 17-jarige vrouw heeft onthoofd, is in Iran veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf. De beelden van Sajjad Heydari met het afgehakte hoofd van zijn vrouw Mona Heydari vorig jaar, zorgden voor grote verontwaardiging.

Volgens een woordvoerder van de rechterlijke macht is de straf zo mild omdat Mona’s ouders hem gratie verleend hebben voor de moord in plaats van vergelding te zoeken. Mona was sinds haar twaalfde getrouwd met haar man en kreeg hun zoon toen ze pas 14 jaar oud was.

Lokale media meldden dat ze naar Turkije was gevlucht omdat ze het slachtoffer was geworden van huiselijk geweld door haar man. Hij zou haar verzoek om een echtscheiding hebben geweigerd.

Enkele dagen voor haar moord in februari keerde de vrouw terug naar Iran omdat haar familie haar ervan had verzekerd dat ze er veilig zou zijn.

Geen doodstraf

Massoud Setayeshi werd veroordeeld tot zeven en een half jaar gevangenisstraf voor moord en kreeg nog eens acht maanden voor mishandeling. De woordvoerder van de rechterlijke macht verklaarde dat het vonnis in overeenstemming is met de Iraanse wet die bepaalt dat op opzettelijke moord de doodstraf staat, tenzij de familie van het slachtoffer de moordenaar vergeeft. Mona’s zwager kreeg een straf van 45 maanden voor medeplichtigheid aan moord.

De moord leidde in Iran tot nieuwe verzoeken om een wet ter voorkoming van huiselijk geweld en ter bescherming van de slachtoffers. Ook werd gevraagd de minimumleeftijd voor het huwelijk van kinderen te verhogen. Die is momenteel vastgesteld op 13 jaar voor meisjes, hoewel er zelfs jongere meisjes worden uitgehuwelijkt.

In 2020 ontstond soortgelijke verontwaardiging nadat de 14-jarige Romina Ashrafi door haar vader onthoofd werd nadat ze naar verluidt met haar vriendje van huis was weggelopen. De vader, die een advocaat had geraadpleegd om na te gaan welke straf hem voor de misdaad te wachten stond voordat hij haar vermoordde, werd veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf - één minder dan het wettelijk toegestane maximum.

Executies

De regering heeft vervolgens een wetsontwerp goedgekeurd dat verschillende vormen van geweld tegen vrouwen strafbaar stelt. Deze moet echter nog door het parlement worden goedgekeurd en een onafhankelijke VN-deskundige heeft gezegd dat de wet niet ver genoeg gaat.

Iran wordt momenteel opgeschrikt door antiregeringsprotesten die werden uitgelokt door de dood in hechtenis van een jonge vrouw die in september door de zedenpolitie werd aangehouden omdat zij haar hijab, of hoofddoek, “ongepast” zou hebben gedragen.

Vier mensen zijn tot nu toe geëxecuteerd in verband met de protesten, terwijl 18 anderen ter dood zijn veroordeeld. Mensenrechtengroeperingen hebben gezegd dat zij zijn veroordeeld na zeer oneerlijke schijnprocessen.