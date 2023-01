Voorzitter Nathan Crockett maakt fondsen vrij: “Problemen bij Rupel Boom op korte termijn zijn opgelost”

“Dit is al een heel mooie geste van onze Amerikaanse voorzitter”, zegt Kamiel Coenaerts, die samen met Dirk Claes en Hubert Stas de club bestuurt.

“Met deze fondsen kunnen we weer even verder. De spelers gaan nu betaald worden voor december. Tien dagen later dan voorzien weliswaar, maar het voornaamste blijft dat er een oplossing is. Intussen bekijken we verdere opties naar de toekomst toe. Nathan Crockett onderzoekt de piste van een bijkomende Amerikaanse investeerder, terwijl wij hier trachten om voor het einde van de maand nog enkele spelers kwijt te raken. Want het zijn vooral die zware contracten die aan de basis liggen van de financiële perikelen.”

1 miljoen geëist van Beerschot

Het kan op financieel vlak nog een zeer mooie week worden voor de Steenbakkers want de rechter doet eerstdaags een uitspraak in de zaak tegen Beerschot. Beide clubs gingen drie jaar geleden een samenwerking aan. De contracten werden getekend, maar Beerschot zag uiteindelijk toch af van het hele project, waarna Rupel Boom naar de rechtbank trok met een schadeclaim van 1 miljoen euro. Als de rechter oordeelt dat Beerschot de integrale som moet betalen, zijn de financiële zorgen bij Rupel Boom voorbij.

“De uitspraak was in feite al voor maandag voorzien”, geeft Kamiel Coenaerts aan. “Maar de rechter heeft enkele dagen uitstel gevraagd om de zaak nog meer in detail te bekijken. We verwachten daar eerstdaags uitsluitsel over. Uiteraard zou dat geld zeer welkom zijn, maar ik ga niet op de zaken vooruitlopen. Dit dateert al van bijna drie jaar geleden, dus we zullen hier geduldig het verdict moeten afwachten.”(pni)