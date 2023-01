Ook al telt ongeveer elke gemeente in Vlaanderen een of meer warenhuizen, voor verse groenten en fruit, kaas, vis of gebraden kip gaan we toch nog altijd graag naar de markt. Het aantal marktkramen (foodtrucks inbegrepen) is in de afgelopen tien jaar met zo’n 20 procent gestegen, cijfers waar veel marktkramers zelf van opkijken. Al deelt niet iedereen in de vreugde.