Cercle-debutant Hugo Siquet genoot nog meer interesse:“Eens Rouche, altijd Rouche. En dan is Anderlecht geen optie”

Geen eerste zege voor Cercle Brugge in 2023 want Gustaf Nilsson scoorde in extremis nog de gelijkmaker voor Union. De van Freiburg gehuurde Hugo Siquet maakte wel zijn debuut voor groen-zwart.

Het is tot dusver een van de opvallende transfers in de wintermercato. Cercle Brugge kon voor de neus van tal van clubs Hugo Siquet, vorig seizoen nog voor meer dan 4 miljoen van Standard naar Freiburg vertrokken, naar Brugge halen.

“Ik had mogelijkheden in Nederland en zelfs Spanje en ook Anderlecht en Sint-Truiden hadden interesse, maar ik was het meest onder de indruk van het project van Cercle. Bovendien ben ik een echte Standard-man en eens Rouche, altijd Rouche. Dan is spelen voor Anderlecht absoluut geen optie en zelfs uit den boze. Neen, dan liever Cercle. Ze konden mij overtuigen om hier voor 18 maanden te tekenen.”

“In Freiburg had ik voorlopig geen toekomst meer. De mentaliteit is er anders en ze wachten langer om jongeren te brengen. Hier bij Cercle doen ze dat wel en ik was ook onder de indruk van de professionele aanpak en omkadering. Ook de manier van spelen bevalt mij. Een 3-4-1-2 met hoog spelende backs is ideaal voor mij. Het liep niet slecht, maar ik mis natuurlijk nog ritme en het was afgesproken dat ik slechts 45 minuten zou spelen.” Siquet is niet de eerste speler met die naam bij Cercle.

“Mijn oom Thierry die ook mijn peter is speelde hier ook maar ik heb begrepen dat er sindsdien veel veranderd is.”