“George Santos lijdt aan grootheidswaanzin”, maar fantasierijk parlementslid blijkt wél (verre) familie van Belgische architect Victor Horta

Na zijn verrassende verkiezingsoverwinning van november lag George Santos onder vuur voor talloze leugens over zijn verleden. De storm gaat ook na zijn eedaflegging op 3 januari als volksvertegenwoordiger in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden niet liggen. Volgens Gregory Morey-Parker, een man met wie hij een tijdlang samenwoonde, gebruikte de Republikeinse politicus indertijd een andere naam. “Hij was ook vaak blut en leed aan grootheidswaanzin”, klinkt het in een tv-interview.

Gregory Morey-Parker vertelde aan nieuwszender CNN dat hij Santos in 2013 ontmoette en op zijn aanbod inging om enkele samen te wonen tijdens z’n zoektocht naar een nieuw appartement in New York. “Het waren bijzonder interessante maanden”, vertelde Morey-Parker aan tv-presentator Don Lemon.

George Santos vertoonde volgens zijn voormalige huisgenoot tekenen van grootheidswaanzin. “Toen hij op café ging, nam hij een stapeltje met biljetten van honderd dollar mee, maar enkele dagen later had hij plots geen geld meer. Zijn geëtaleerde rijkdom leek me onrealistisch, zijn moeder werkte immers als huishoudster in Manhattan. Plots vroeg hij me of ik iemand kende die zijn gsm wilde kopen. Op de vraag waarom hij zijn toestel wilde verkopen, antwoordde hij ontwijkend dat ik me er geen zorgen over moest maken.”

Volgens Gregory Morey-Parker ging George Santos in die tijd door het leven als Anthony Devolder, een combinatie van zijn middelste naam en de achternaam van zijn moeder. “Ik heb hem nooit gekend als George Santos.” Het Amerikaanse parlementslid heeft inmiddels toegegeven dat hij heeft gelogen over zijn opleiding en carrière. Nee, hij was geen vastgoedmagnaat met 13 eigendommen, zoals eerder beweerd, wel had hij zijn huisbaas opgelicht voor 12.000 dollar. “We doen soms domme dingen in het leven”, zei hij in een interview met New York Post.

Victor Horta

Volgens Santos had zijn grootvader aan moederszijde Joods-Oekraïense roots en had hij zijn grootmoeder leren kennen in België. Later zouden ze samen uit angst voor de nazi’s naar Brazilië zijn gevlucht. Amerikaanse media wisten echter uit te spitten dat de twee grootouders van Santos in Brazilië werden geboren.

Wel zou zijn overgrootvader Leonard Antoine Ludovicus Thomas Horta in Tielt geboren zijn in 1863. Volgens de heemkundige kring het Land van Nevele uit Deinze emigreerde de man in 1885 naar Brazilië. Zijn vader, textielhandelaar Marinus Johannes Horta, was een neef van architect Victor Horta.