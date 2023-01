E40 afgesloten tussen Erpe-Mere en Aalst

Het verkeer dat richting Brussel gaat wordt omgeleid via lokale wegen. Voertuigen moeten de snelweg verlaten in Erpe-Mere en reizen via de Oudenaardse- en Gentsesteenweg richting de oprit in Aalst, waar het de weg naar Brussel kan vervolgen. Richting Gent is er geen hinder, meldt het Agentschap Wegen en Verkeer.

Om 3 uur vannacht gaat de snelweg opnieuw open. Volgende week woensdag of donderdag sluit de E40 nog eens om uitzonderlijke transporten mogelijk te maken.