Belgisch profvoetbal lijdt opnieuw recordverlies

Het Belgische profvoetbal heeft het afgelopen seizoen 2021-2022 opnieuw een recordverlies geleden. Dat is aan onze redactie bevestigd door verschillende bronnen. Over hoeveel miljoenen het precies gaat, wil voorlopig niemand kwijt. Maar dat het meer is dan het vorige recordverlies van 139,6 miljoen euro tijdens het coronaseizoen 2020-2021, staat vast.