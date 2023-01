Zulte Waregem in de wolken na stuntzege op het veld van Anderlecht: “We leven nog altijd!”

“Ik ben heel blij omdat ik merk dat we eindelijk beloond worden”, aldus een duidelijk opgetogen Mbaye Leye. “Ook de manier waarop we de drie punten pakken, kan me bekoren. Na rust namen we wat meer risico omdat we absoluut opnieuw in de match wilden komen. Daarom moesten we meer dominant spelen en hun middenvelder meer onder druk zetten.”

Toch bleef Leye niet blind voor enkele tekortkomingen van zijn team: “Het was voor ons belangrijk dat we dezelfde filosofie en mentaliteit hanteerden als in Genk. Dat lukte ook goed en we kwamen ook op voorsprong. Vervolgens waren we wat nonchalant en dat kwam ons duur te staan. In de tweede helft hebben we weer als een hecht team gespeeld en zag ik het Zulte Waregem dat ik wil zien. Ik verkies zo te spelen en te winnen, dan te verliezen na 90 minuten dominant te zijn maar niet te scoren, zoals in Genk.”

“Die twee tegengoals kwamen heel ongelukkig”, kwam de coach van Zulte Waregem nog even terug op die twee cruciale fases iets na het half uur. “Je moet daar gewoon iets scherper verdedigen. Zeker op een spits als Benito, die we allemaal goed genoeg kennen. Gelukkig hebben we na rust de juiste reactie getoond. We leven nog altijd! Jammer dat onze fans er niet bij waren, deze overwinning is sowieso voor hen!”

© BELGA

Ook Ruud Vormer was door het dolle heen na het laatste fluitsignaal van ref De Cremer: “Dit hadden we nodig”, klonk de Nederlander bijzonder blij. “We hebben een formidabele mentaliteit getoond. Zelfs na die twee tegengoals bleven we knokken. Zo hoort het ook! De weg is nog lang, dat weten we ook wel. Ik had wel liever gespeeld met supporters, dat is veel leuker.”

Het laatste woord was uiteindelijk voor matchwinnaar Sammy Bossut die zijn team enkele keren overeind hield: “Dit is een heel belangrijke overwinning voor ons. Fantastisch. We verdienden dit ook echt. Na rust heb ik enkele keren het team kunnen helpen maar daar sta ik voor. Dit is een teamprestatie.