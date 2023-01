Atlético Madrid stoot door in Copa del Rey ten koste van Musonda jr.

In de achtste finales van de Copa del Rey heeft Atlético Madrid de maat genomen van tweedeklasser Levante, waar Charly Musonda jr. in de basis stond. Bij Atlético Madrid zat Axel Witsel op de bank. Zijn collega-Rode Duivel Yannick Carrasco, die op een transfer hoopt naar FC Barcelona, is nog out met een spierverrekking.

Atlético Madrid, vierde in La Liga, kreeg een haalbare kaart voorgeschoteld in de Spaanse beker met Levante, dat in de Segunda División A derde staat op drie punten van leider Eibar. Toch stond het aan de rust nog 0-0.

In de tweede helft kwam Atlético dan toch op voorsprong. Na balverlies van Levante op de eigen helft kwamen de Madrilenen snel in de zestien, waar spits Alvaro Morata (54’) de 0-1 tegen de netten prikte. Op het uur werd Musonda jr. naar de kant gehaald. Llorente legde in de extra tijd de 0-2 eindstand vast.