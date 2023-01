Anderlecht voelt zich ook bestolen: had gelijkmaker van Ndour moeten afgekeurd worden?

Anderlecht schoot zichzelf in de voet met twee doelpunten in cadeauverpakking voor Zulte Waregem. Maar net als afgelopen weekend keken ze bij paars-wit ook richting de arbitrage. Scheidsrechter Wesli De Cremer keurde de 2-2 van invaller Ndour aanvankelijk af voor hands, maar de VAR valideerde het doelpunt toch. Tot onvrede van Jan Vertonghen en co.