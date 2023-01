Dominik Thalhammer wil het positieve onderlijnen: “Ik focus op de creatie van onze vele doelkansen”

LEES OOK. Makkelijke zege voor Antwerp na gezondheidswandeling bij KV Oostende

“Onze aanvang was zeker defensief niet goed en het resulteerde ook in twee gemakkelijke tegentreffers. Dit mocht echt niet gebeuren, want we wilden agressief beginnen en met veel druk op de opponent. Niet dus. Maar na de twintigste minuut kregen we steeds meer controle over de match. Uit de eerste helft onthoud ik de grote kans voor Musayev, uit de tweede helft de penalty van Bätzner, het schot van debutant Durdov op de dwarsligger en de vele kleine kansjes. Vanaf het einde van de eerste helft speelden we ook meer volgens onze principes, dus eveneens agressiever. Mijn spelers hebben vandaag nooit opgegeven.”

“Natuurlijk stel ik ook het gebrek aan efficiëntie vast, maar ik focus liever op de creatie van onze vele doelkansen. Het is zo belangrijk dat we dit blijven creëren. Tegelijk besef ik dat mijn jong team echt eens een overwinning moet boeken en dat de jongens dit ook verdienen. Dagelijks werken ze zo hard. Hun vertrouwen mag niet wegebben door deze reeks nederlagen. Bovendien misten we opnieuw sleutelspelers als Ambrose en Hornby. Zodra we onze kansen wel afwerken, komt die driepunter er. We kennen veel goede momenten tegen goede ploegen. Helaas maken we ook veel slechte momenten mee... We hebben nood aan regelmaat.”