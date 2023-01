Amper 5 punten boven degradatieplek, maar Benito Raman blijft optimistisch: “Drie keer winnen en we staan zelfs dicht bij Play-off 1”

In één minuut zijn aantal competitiegoals dit seizoen verdrievoudigd. En toch was er weinig reden tot lachen voor Benito Raman. “Als ik nu blij was met mijn doelpunten, zou ik niet aan het team denken. We gaven drie goals zomaar weg. Dat is het ergste.”

Opvallend is dat Raman positief blijft, zelfs nu RSCA op vijf punten van degradatie staat. “Er zijn nog 13 wedstrijden te spelen, nog 39 punten te winnen. We moeten gewoon beginnen winnen. Dan kan het snel keren. Drie keer winnen en iedereen spreekt weer anders. Of we nu degradatiekandidaat zijn? Als Anderlecht moet je nooit naar beneden kijken. Degradatiestress? Niemand heeft hier stress. Als we nu drie keer winnen, staan we zelfs weer dicht bij Play-off 1, en zeker bij Play-off 2.” Als Raman de vaste vervanger van Silva moet worden, mag hij natuurlijk niet vertrekken. Staat het vast dat hij blijft deze winter? “We zullen zien. Dat is moeilijk te zeggen”, luidt zijn cryptische antwoord.