Koningin Mathilde gaat vijftigste verjaardag niet speciaal vieren

Koningin Mathilde viert vrijdag haar vijftigste verjaardag zonder speciale evenementen of vieringen. Ze koos ervoor om van de gelegenheid gebruik te maken om het belang van mentaal welzijn onder de aandacht te brengen. Dat deed ze door tussen juli en december in alle Belgische provincies en in Brussel wandelingen en fietstochten af te leggen met mensen en organisaties die begaan zijn met mentaal welzijn. Vrijdag geeft ze een televisie-interview aan VTM en RTL.

Naar aanleiding van haar verjaardag wilde de koningin onder het motto ‘Samen in beweging voor het mentale welzijn’ een positieve boodschap rond mentaal welzijn uitdragen. Ze trapte het initiatief op 13 juli in West-Vlaanderen af, waar ze fietste met slechtzienden en blinden en met personen met een beperking of kwetsbaarheid. In elke provincie organiseerde ze zo’n uitstap, waarop ze telkens andere mensen ontmoette. Mentaal welzijn is een thema waarop de koningin al langer inzet.

“Ik wil het momentum van mijn vijftigste verjaardag aangrijpen om te benadrukken hoe belangrijk het is om zorg te dragen voor je mentale welzijn. Want is er een mens die niet kwetsbaar is?”, verklaarde de koningin eerder.

Verder geeft de koningin een zeldzaam televisie-interview aan de zenders VTM en RTL, waarin ze onder meer vertelt over haar leven binnen en buiten de paleismuren en hoe haar leven veranderd is sinds ze getrouwd is met koning Filip.

‘Mathilde 50 - Het Grote Gesprek’ is vrijdag te zien om 20.35 uur op VTM en op VTM Go.