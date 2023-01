Nobelprijswinnares Maria Ressa vrijgesproken van belastingontduiking

De Filipijnse journaliste en Nobelprijswinnares Maria Ressa is woensdag vrijgesproken van belastingontduiking, net als Rappler, de nieuwssite die ze mee oprichtte. “Vandaag zegevieren de feiten. De waarheid zegeviert”, zei Ressa na de uitspraak van het hof van beroep in Manilla.

De journaliste en Rappler werden ervan beschuldigd valse informatie te verstrekken in een belastingaangifte na een obligatieverkoop aan buitenlandse investeerders in 2015. “Deze beschuldigingen waren politiek gemotiveerd”, zei Ressa. “We hebben kunnen bewijzen dat Rappler geen belastingontduiker is.”

Naast de aanklacht voor belastingontduiking, wordt ze nog geconfronteerd met drie andere strafzaken. Maria Ressa is een van de meest uitgesproken critici van de voormalige Filipijnse president Rodrigo Duterte, die aan de macht was van 2016 tot 2022, en zijn gewelddadige methoden in de war on drugs die duizenden dodelijke slachtoffers heeft geëist.

In 2021 won Ressa samen met de Russische journalist Dmitri Moeratov de Nobelprijs voor de Vrede.

De klachten aan het adres van Ressa zijn emblematisch voor de intimidatie van de onafhankelijke pers in de Filipijnen, zeggen mensenrechtenorganisaties.