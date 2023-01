Huiszoeking bij verdachte van Bende van Nijvel in Thailand, ex-rijkswachter opgepakt door Thaise autoriteiten 

In Thailand is oud-rijkswachter Robert Beijer opgepakt na een huiszoeking in zijn woning in het kader van het onderzoek naar de Bende van Nijvel. Hij zou illegaal in het land verbleven hebben. Dat meldt RTBF en wordt door het federaal parket bevestigd aan VRT nieuws.

De huiszoeking in Pattaya gebeurde in het huis van voormalig rijkswachter Robert Beijer. Daarvoor kwamen onderzoekers, de onderzoeksrechter en een federale magistraat ter plaatse, in de hoop zaken te vinden die de ex-rijkswachter zouden linken aan de Bende van Nijvel. Beijer zelf werd opgepakt door de Thaise autoriteiten omdat tijdens de huiszoeking aan het licht kwam dat hij illegaal in het land verbleef, zo meldt RTBF nog. Of er ook zaken gevonden zijn die kunnen helpen in het onderzoek naar de Bende van Nijvel, werd nog niet bekendgemaakt.

De verjaring van de zaak komt dichterbij, waardoor de inspanningen nog even verhoogd worden om elementen te vinden die kunnen helpen. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) lanceerde eind december wel een voorstel om een zaak als die niet meer te laten verjaren, maar daar is nog niets concreet over beslist. Voorlopig blijft alles dus bij het oude, en verjaart het dossier in 2025.

Geen bewijs

Robert Beijer en de Bende Van Nijvel zijn sinds de jaren tachtig vaak in één adem genoemd. Maar tot vandaag is er geen bewijs gevonden dat hij er iets mee te maken heeft. Zelf heeft hij zijn betrokkenheid altijd ontkend.

Eind 2017 noemde de broer van wijlen Christian Bonkoffsky, heel even de vermeende Reus van de Bende van Nijvel, Beijer nog als een van de mannen die hij samen met zijn broer had gezien ten tijde van de aanslagen. Het was de zoveelste keer dat ex-rijkswachter Robert Beijer werd genoemd in het dossier van de Bende van Nijvel. Maar ook deze keer was het een maat voor niets. Bonkoffsky vroeg een confrontatie, Beijer stemde daarin toe, maar die kwam er niet. Volgens het gerecht omdat de kans op succes of een doorbraak nihil zou zijn.