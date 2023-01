Brussel/Genk

Mijnwerkers in een sociale huurwoning zien deze maand mogelijk hun huur plots toenemen. Het gevolg van het achterstallige pensioen dat in 2020 in één keer is uitgekeerd. Ook Jacky Schoubs stelt vast dat hij nu meer huur moet betalen. “Bijna de helft van die verhoging moet ik weer afgeven. Dit is heel wrang.”