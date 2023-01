Minister van Binnenlandse Zaken overleden bij helikoptercrash nabij Kiev: 15 volwassenen en 3 kinderen omgekomen 

Bij de crash van een helikopter woensdagmorgen in een stad net buiten Kiev zijn minstens achttien mensen om het leven gekomen, onder wie de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken en drie kinderen. Dat heeft de nationale politie van Oekraïne meegedeeld. Wat de crash heeft veroorzaakt, is nog niet duidelijk.

In de 100.000 inwoners tellende stad Brovary, ten oosten van Kiev, is een helikopter neergestort bij een kleuterschool en woongebouw. “Er zijn slachtoffers”, meldde de adjunct-chef van de presidentiële administratie, Kirillo Timosjenko, op Telegram. “Ziekenwagens, de politie en de brandweer zijn op de plaats van het ongeval in de weer.”

(lees verder onder de kaart)

Volgens de lokale autoriteiten werden buurtbewoners opgeschrikt door een luide explosie. Dat bleek geen luchtaanval te zijn, wel een gecrashte helikopter. Die kwam neer vlak bij een kleuterschool in een buitenwijk van Kiev, waardoor brand ontstond. Ook in de school was dat het geval. “Er waren kinderen en personeelsleden aanwezig toen het ongeval zich voordeed”, aldus de lokale gouverneur. “Iedereen wordt nu geëvacueerd.”

Minister omgekomen

Minstens achttien personen kwamen bij het ongeval om het leven, aldus de autoriteiten. Onder de dodelijke slachtoffers zijn drie kinderen, de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken Denis Monastirski, zijn onderminister Jevgeni Jenin en een andere medewerker van zijn ministerie. De 42-jarige Monastirski was sinds 16 juli 2021 minister van Binnenlandse Zaken in de regering van president Volodimir Zelenski. Het is nog niet duidelijk wie nu de leiding heeft bij het ministerie.

Op sociale media brengen al tal van internationale politici hulde aan Monastirski, die als binnenlandminister van een land in oorlog een erg uitdagend 2022 kende. “Hij was een echte Oekraïense held”, schrijft Ylva Johansson, EU-commissaris voor Binnenlandse Betrekkingen, bijvoorbeeld op Twitter. “Hij heeft het laatste jaar geleid met bravoure en stoïcisme.”

De hulpdiensten zijn massaal aanwezig en proberen de situatie onder controle te krijgen. Ze zoeken onder het puin naar overlevenden.

