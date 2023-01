Wilde koeien vallen wandelaars aan: man overleden, weduwe raakt verlamd

Tijdens een wandeling met de twee honden van hun dochter is een 57-jarige Brit om het leven gekomen toen hij vertrappeld werd door op hol geslagen koeien. Zijn vrouw raakte verlamd. Dat melden Britse media. De feiten speelden zich af in 2020, het onderzoek loopt nog altijd.

Michael Holmes (57) liet op 29 september 2020 samen met zijn vrouw Teresa de twee honden van hun dochter uit in het Britse Wakefield. Ze werkten allebei van thuis uit en maakten elke middag een wandeling tijdens hun pauze. Die bewuste dag had hun dochter gevraagd om op haar honden te letten, dus namen ze die mee op een van hun favoriete routes, zo vertelde Teresa in de rechtbank waar een hoorzitting over de zaak gehouden werd.

Maar de wandeling kende een fatale afloop toen ze op een padje langs een veld besloten te wandelen en daar plots wilde koeien op hen afgestormd kwamen. De koeien trapten Holmes op de borst, waardoor hij een gescheurd hart, meerdere gebroken ribben en ook nog andere verwondingen opliep. Hij overleed ter plaatse. Zijn weduwe werd naar het ziekenhuis gebracht met de helikopter en moest zes maanden revalideren van de zware verwondingen die ze opgelopen had. Ze is nog steeds gedeeltelijk verlamd. Zij zal de rest van haar leven in een rolstoel zitten.

Geen bordje

Tijdens een hoorzitting over de zaak in de rechtbank werden beelden van een bewakingscamera getoond waarop duidelijk te zien was hoe de koeien aanvielen. De twee hondjes vluchtten toen en liepen naar een buur, die zijn buren aantrof en alarm sloeg.

Volgens Holmes stond nergens aangegeven dat er koeien in het veld stonden die ook op het pad konden, en dat neemt ze de eigenaar van de velden kwalijk. Zeker omdat er de maanden voordien al meerdere incidenten waren met zijn vee, dat wandelaars aanviel. De landbouwer in kwestie verdedigde zich door te zeggen dat hij geen alternatief heeft dan de dieren daar te zetten en geen weet had van de eerdere incidenten.

Het onderzoek zal moeten uitwijzen of de boer moet opdraaien voor het overlijden van de echtgenoot van Holmes, en haar behandeling.