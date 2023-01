Carine H. (61) toont speurders hoe ze haar dementerende moeder (81) om het leven bracht in rusthuis: “Haar versie van de feiten gegeven”

De Mechelse onderzoeksrechter heeft dinsdag in het Seniorencentrum Onze-Lieve-Vrouw in Bornem een reconstructie gehouden van de moord op een 81-jarige vrouw. Die werd in het najaar van 2020 versmacht, wellicht met een kussen. De vrouw zweefde nog een tijdje tussen leven en dood en overleed korte tijd later. Na intens onderzoek pakte de politie in september van vorig jaar de 61-jarige dochter van het slachtoffer op als verdachte.

Hoewel na het overlijden van de 81-jarige Maria Van Beneden heel snel duidelijk werd dat er iets niet klopte en de dood van de vrouw de stempel van ‘verdacht overlijden’ kreeg, duurde het bijna twee jaar vooraleer de speurders een doorbraak konden forceren in de zaak.

Al die tijd werkten rechercheurs en deskundigen in alle discretie voort aan het onderzoek en zo kwam dochter Carine H. (61) meer en meer in het vizier. De vrouw, die eerder al verhoord werd, viel tijdens een nieuw verhoor in september door de mand en zou bekend hebben dat ze bij de dood van haar moeder betrokken was. Ze werd door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van oudermoord. (Lees verder onder de foto)

Slachtoffer Maria Van Beneden — © rr

De vrouw zou haar dementerende moeder met een kussen proberen te versmachten hebben. Het slachtoffer was er erg aan toe en overleed korte tijd later. Mogelijk is er ook sprake van het toedienen van medicatie.

Dement en hulpbehoevend

De moordzaak deed heel wat stof opwaaien. “Je acht niemand in staat je eigen moeder te vermoorden, maar het is toch gebeurd”, reageerde een naast familielid destijds. “Ons moeke was dement, hulpbehoevend en ze herkende ons niet meer. Maar ze lag hoegenaamd niet op sterven.”

Om een beter uitzicht te krijgen over wat er zich in november 2020 precies heeft afgespeeld op de kamer van Maria Van Beneden, organiseerde de Mechelse onderzoeksrechter dinsdagnamiddag een reconstructie. Daarvoor werd een deel van de derde verdieping van het seniorencentrum afgesloten. (Lees verder onder de foto)

De onderzoeksrechter, parketmagistraat, deskundigen en burgerlijke partijen komen toe op de parking van het woonzorgcentrum. — © Theo Derkinderen

Twee uur geduurd

“De reconstructie nam een tweetal uur in beslag”, zegt Kato Belmans van het Antwerpse parket. “Naast de onderzoeksrechter en verdachte waren ook het parket, de aangestelde deskundigen, speurders van de politie en burgerlijke partijen aanwezig. Mevrouw heeft goed meegewerkt tijdens de reconstructie en haar versie van de feiten gegeven en ook getoond hoe ze gehandeld heeft. Haar versie zal nu afgetoetst worden met de vaststellingen die deskundigen hebben gedaan.” (Lees verder onder de foto)

De onderzoeksrechter, burgerlijke partijen en deskundigen verlaten het woonzorgcentrum. — © Joris Herregods

Ook Jeroen Nijs, de advocaat van de moordverdachte, bevestigde na afloop van de reconstructie dat alles sereen is verlopen. Details over het lopende onderzoek of motief wilde hij niet kwijt.

Volgens het familielid dat wij spraken zou het motief voor de moord mogelijk te zoeken zijn bij een geldkwestie en zou Carine H. uitgeweest zijn op de erfenis van haar moeder. Een stelling die de verdachte naar verluidt zou ontkennen.

Carine H. verscheen afgelopen vrijdag nog voor de Mechelse raadkamer. Die verlengde haar aanhouding met twee maanden. Na de reconstructie werd de vrouw opnieuw opgesloten in de Antwerpse gevangenis.