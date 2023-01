Vlaams veilinghuis zet gesigneerde voetbalshirts van Pelé en Maradona in de etalage: dit is hun geschatte waarde

Wie is de beste voetbalspeler ooit: Pelé of Maradona? Het Hoevense veilinghuis Hammertime spreekt zich daar niet over uit, maar het wist wel de hand te leggen op twee unieke en gesigneerde truitjes van de grootheden. Ze worden op de website aangeboden tot 31 januari.

“Onlangs werden we gecontacteerd door een fervente voetballiefhebber uit eigen land. Hij is niet alleen een voetbalfan, maar ook een verzamelaar. Hij was al in gesprek met andere veilinghuizen, maar uiteindelijk ging hij met ons in zee”, zegt Steven Teughels van het Hoevense veilinghuis Hammertime.

“Enkele jaren geleden kon hij de voetbalshirts van Pelé en Maradona op een internationaal forum kopen. Al die tijd kregen ze een opvallende en ingekaderde plaats in zijn leefruimte. Maar met het overlijden van Pelé op 29 december vond hij dat de tijd rijp was om de twee voetbaltruitjes te koop aan te bieden.” (Lees verder onder de foto)

Er werd al een bod gedaan op het shirt van Pelé. — © RR

12.000 euro

“Door de twee in dezelfde etalage te zetten, willen we toch een beetje de tweestrijd tussen de voetbalgrootheden aanwakkeren. Welk van de twee truitjes zal het meeste succes hebben? Zowel Pelé als Maradona speelden met het rugnummer 10. Beide shirts zijn gesigneerd. Het gaat hier om truitjes van de nationale ploegen van Brazilië en Argentinië. De twee voetbalshirts zijn voorzien van een A1-certificaat van authenticiteit en vergezeld van bijhorende codes en stempels”, geeft Steven Teughels mee.

Elk exemplaar heeft een geschatte waarde van 12.000 euro en wordt apart aangeboden voor een beginprijs van 2.500 euro. De veiling loopt nog tot 31 januari. Op maandag 30 januari zijn de shirts tussen 12 en 13 uur te bekijken bij Hammertime, Pauwelsdreef 13 in Hoevenen-Stabroek. (Lees verder onder de foto’s)

De handtekening van Diego Maradona. — © RR

Het shirt van Pelé, met A1-certificaat. — © RR

Ander kaliber

Steven Teughels is ook voetbalfan. Twee jaar geleden speelden zowel Antwerp als Beerschot in de Jupiler Pro League. Supporters van de twee clubs vonden het belangrijk om te weten wie de ploeg van ’t stad was. De derby’s die altijd op het scherp van de snede werden gespeeld, inspireerden Steven Teughels. Hij veilde toen shirts van de twee clubs, en vlaggen en een bal die waren gesigneerd door de hele ploeg. Hammertime rekende toen geen veilingkosten aan en de opbrengst ging naar een goed doel.

Steven Teughels: “Deze veiling is natuurlijk van een ander kaliber en overstijgt ruimschoots het Belgische voetbalniveau. Dit is veel internationaler, want het gaat immers over de twee beste spelers ooit.”

Erik Vandewalle

