Vroegere uitbaters van kerncentrale in beroep vrijgesproken van nalatigheid bij kernramp in Fukushima

Het gerecht in Japan heeft woensdag de vrijspraak bevestigd van drie voormalige leiders van Tepco, de exploitant van de kerncentrale van Fukushima. De drie werden in 2019 onschuldig verklaard aan natalatigheid in verband met de kernramp bij de tsunami van maart 2011.

De beslissing werd buiten het gerechtshof in Tokio bekendgemaakt door militanten en medestanders van mensen die elders onderdak moesten zoeken na de ramp in het noordoosten van Japan, de zwaarste kernramp sinds die van Tsjernobyl in 1986.

De rechtbank van eerste aanleg van Tokio had de vroegere voorzitter van de raad van bestuur van Tepco, Tsunehisa Katsumata (82), en de gewezen vicevoorzitters Sakae Muto (72) en Ichiro Takekuro (76) in september 2019 vrijgesproken van nalatigheid met de dood tot gevolg.

Volgens de klagers, die in beroep gingen tegen het vonnis, had de leiding de kerncentrale Fukushima Daiichi lang voor de ramp van 2011 moeten stilleggen op grond van informatie dat de centrale niet opgewassen was tegen een tsunami.

De drie voormalige toplui van Tepco, die als enige natuurlijke personen strafrechtelijk berecht werden in het kader van de kernramp, riskeerden tot vijf jaar cel. Ze werden vervolgd op basis van de dood van 44 patiënten van een ziekenhuis op enkele kilometers van de kerncentrale die op 11 maart 2011 in extreme omstandigheden geëvacueerd werden na de tsunami die door een aardbeving met een kracht van 9 veroorzaakt was.

Bij de aardbeving en tsunami vielen 18.500 doden, terwijl de kernramp niet meteen slachtoffers maakte, maar indirect de oorzaak was van duizenden overlijdens als gevolg van verslechterde levensomstandigheden van de talrijke mensen die uit de regio geëvacueerd werden, zo erkenden de Japanse autoriteiten.