Nederlaag in Woluwe hypothekeert play-offkansen van Chloë Van Mingeroet en AA Gent Ladies: “Puntenverlies was niet ingecalculeerd”

AA Gent Ladies neemt het in de resterende vijf wedstrijden op tegen rode lantaarn Eendracht Aalst en vier topploegen. Vrijdag komt met Racing Genk de nummer drie uit het klassement op bezoek. De Limburgers verloren de heenwedstrijd in eigen huis met 0-2. “We moeten voor de nederlaag tegen WS Woluwe allemaal voor de spiegel staan”, zegt aanvoerster Chloë Van Mingeroet. “We kenden een collectieve offday die we cash betaalden. We incasseerden al na vijf minuten een doelpunt, waarna we nooit een stevige vuist konden maken. De 3-0-eindstand stond al aan de rust op het bord. Ons derde tegendoelpunt typeerde een beetje de wedstrijd. Een frommelgoal nadat de bal niet uit ons strafschopgebied geraakte. De coach heeft tijdens de rust het systeem aangepast in de hoop nog een positieve kentering teweeg te brengen. Dit bleek een ijdele hoop. Het werd een frustrerende avond. Dit puntenverlies had niemand bij ons ingecalculeerd. We wisten dat we niet voor een gemakkelijke opdracht stonden, want we kwamen in de heenmatch op eigen veld niet verder dan een 2-2-gelijkspel.”

Kind van de rekening

“Onze jonge ploeg is geen excuus voor deze valse start van het nieuwe jaar”, zoekt Van Mingeroet geen excuses. “We waren op het einde van 2022 met twaalf op vijftien goed op dreef. We hadden gehoopt om die positieve lijn door te trekken. De verrassende nederlaag tegen WS Woluwe is een mentale opdoffer, maar we blijven geloven in een ticket voor de play-offs. Waarom zouden we tegen de topploegen geen punten kunnen pakken? Racing Genk moet nu het kind van de rekening worden. We willen niet uit de top zes vallen. Wij gaan er alles aan doen om in onze opzet te slagen.”